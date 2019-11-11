Три способи підготувати організм до холодів

Зараз саме час зміцнювати свій імунітет і готувати організм до зимових холодів. Впоратися з різким похолоданням допоможуть прості і дієві поради.

Включіть у свій раціон інжир

В осінньо-зимовий період наш організм найбільш вразливий перед вірусними захворюваннями, які можуть привести до серйозних ускладнень. Щоб цього не допустити, варто включати в раціон більше продуктів, в складі яких багато вітамінів і корисних речовин. Плоди інжиру корисні, як у свіжому, так і сушеному вигляді.

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Заварюйте чай з бадьяном

У холодну погоду варто зігріватися смачними і корисними напоями. У звичайний чорний чай додайте часточку лимона, трохи імбиру і зірочку бадьяну. Завдяки цим інгредієнтам ваш організм не тільки швидше адаптується до морозної погоди, але і отримає надійний захист.

Підніміть імунітет за допомогою салатів

У період холодів варто зайнятися своїм раціоном, як можна ретельніше. Організм потребує вітамінів і корисних мікроелементів, тому овочі і фрукти потрібно їсти регулярно. Зміцнюйте імунну систему за допомогою продуктів, багатих на антиоксиданти і вітамін С. Таким чином, салати з моркви, редьки, капусти і буряка допоможуть захистити здоров'я і зберегти хороше самопочуття.

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