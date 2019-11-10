Зима близько: лікарі розповіли про користь мандаринів

Мандарини – дуже корисні для здоров'я завдяки вітаміну С, клітковині і антиоксидантам в їх складі. Але є люди, яким не варто ризикувати здоров'ям і їсти мандарини.

На думку лікарів-дієтологів, мандарини на голодний шлунок шкідливі для людей, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту: підвищена кислотність і гастрит, наприклад.

І ще: З'їв банан – помий руки: учені розповіли, чому це так важливо

І також цим людям буде корисніше пити мандариновий сік з м'якоттю, ніж без неї: відбувається дуже велике навантаження на підшлункову залозу через цукор в цьому фрукті.

Дієтологи також зазначили, що вживання мандаринів допомагає вивести з організму зайву рідину. А це чудово для вашої серцево-судинної системи. При цьому важливо знати, що мандаринові скоринки після покупки фруктів в магазині не придатні для їжі через спеціальний протигрибковий розчин – від цього скоринки можуть блищати і бути слизькими.

Читайте також: Як зробити чай з імбиром максимально корисним