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Зима близько: лікарі розповіли про користь мандаринів

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Мандарини - фото 1
Мандарини / style.nv

Мандарини – дуже корисні для здоров'я завдяки вітаміну С, клітковині і антиоксидантам в їх складі. Але є люди, яким не варто ризикувати здоров'ям і їсти мандарини.

На думку лікарів-дієтологів, мандарини на голодний шлунок шкідливі для людей, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту: підвищена кислотність і гастрит, наприклад.

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І також цим людям буде корисніше пити мандариновий сік з м'якоттю, ніж без неї: відбувається дуже велике навантаження на підшлункову залозу через цукор в цьому фрукті.

Дієтологи також зазначили, що вживання мандаринів допомагає вивести з організму зайву рідину. А це чудово для вашої серцево-судинної системи. При цьому важливо знати, що мандаринові скоринки після покупки фруктів в магазині не придатні для їжі через спеціальний протигрибковий розчин – від цього скоринки можуть блищати і бути слизькими.

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Джерело: style.nv
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