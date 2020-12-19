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Названа оптимальна кількість мандаринів на день
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Цитрусові дуже корисні, оскільки містять олії, які здатні вбивати бактерії і віруси. Але важливо не вживати цитрусові, зокрема мандарини, в надмірній кількості.
Сезон цитрусових в самому розпалі, а запах ялинки і мандаринів – невід'ємні символи зимових свят.
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Як розповіла лікар-дієтолог Інна Бутько, мандарини містять вітамін С і калій. Останній – елемент, який допомагає залишатися здоровою серцево-судинній системі, виводить зайву рідину. Крім того, це помічник для нашої сполучної тканини, шкіри, а ще калій зменшує зморшки і робить міцними наші суглоби.
Однак дієтолог рекомендує не захоплюватися мандаринами. Так, лікар радить з'їдати на день не більше 300 грамів мандаринів. Для дітей мандаринова норма дещо менша: максимум 200 грамів на день. Додамо, що також лікарі не радять вживати цитрусові натщесерце. За словами дієтолога, найкраще з'їдати мандарини вранці або ж вдень до 17:00.
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