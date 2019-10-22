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Чи справді ігрова залежність є хворобою: відповідь вчених

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Чи справді ігрова залежність є захворюванням - фото 1
Чи справді ігрова залежність є захворюванням

Нещодавно ігрову залежність віднесли до розладів, тому працівники Оксфордського інституту вирішили перевірити, чи справді активна любов до відеоігор є проблемою.

В Оксфордському інституті інтернету організували дослідження під серйозною назвою "Про мотиваційні та психосоціальні динаміки розрегульованої гри", яке насправді мало за мету визначити, чи справді так варто боятись ігрових залежностей та назвати їх хворобою. Як виявилось, до захворювання у ситуації з ігроманами доволі далеко.

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Науковці наголосили, що надмірне проведення часу за іграми не викликає жодних труднощів у спілкуванні з однолітками та жодних емоційних проблем. Щоправда, є зворотний бік ситуації: часто ігри є схованкою від проблем.

Чи справді ігрова залежність є захворюванням - фото 363026
Чи справді ігрова залежність є захворюванням

"Ми вперше застосували до подібного дослідження теорію мотивацію та принципи відкритої науки. Так ми хотіли дізнатись, чи зв'язані психологічні потреби та фрустрації у буденному житті підлітків з надмірними іграми. Зараз не достатньо доказів, щоб вважати подібні ігрові звички окремим клінічним розладом", – наголосив провідний автор дослідження Ендрю Пшебильскі.

Відзначимо, що цьогоріч у ВООЗ офіційно назвали ігрову залежність розладом, подібним до залежності від азартних ігор. Щоправда, вступить нововведення у силу лише у 2022 році.

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Джерело: daily.afisha
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