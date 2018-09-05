Науковці розповіли, чим можуть бути небезпечні фізичні навантаження

Нещодавно експерти провели дослідження, під час якого з'ясували, чим небезпечні фізичні навантаження.

Представники науки з Канади вважають, що у професійних спортсменів підвищена ймовірність появи хвороб серця і судин, навіть, попри регулярні заняття спортом. Такі ж результати показали попередні дослідження. Крім того, було виявлено, що у спортсменів зростає ризик ранньої смерті.

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Для отримання інформації були вивчені відомості про 798 добровольців, які займаються атлетикою щонайменше 3 дні на тиждень. Атлети відповідали на питання про заняття спортом, здоров'я та сімейну медичну історію. Крім того, учасникам опитування вимірювали тиск і визначали стан судин і артерій за допомогою коронарної ангіографії.

Ось чому спортом не варто зловживати

Виявилося, що у 94 добровольців є ознаки хвороб серця і судин. У десяти чоловік спостерігається безсимптомне порушення функціонування коронарної артерії.

Варто зауважити, що помірні фізичні навантаження допомагають запобігти хворобам серця, онкології та депресії. Однак надмірна фізична активність може дати протилежний ефект.

Дослідники рекомендують проконсультуватися з лікарем з приводу інтенсивності фізичної активності. Доктор врахує стан здоров'я, а також інші фактори, щоб допомогти підібрати оптимально підхожі навантаження, які підуть здоров'ю тільки на користь.

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