Ці дурні звички "крадуть" нашу продуктивність

У кожної людини достатньо життєвої енергії, щоб працювати, радіти життю, приділяти час сім'ї. Але буває, що не вистачає сил ні на що. Що може стати причиною занепаду життєвої енергії?

Психологи назвали 4 звички, які заважають продуктивності. Про це пише lifehacker.

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Працювати без перерв і відпочинку

Не навантажуйте себе роботою, постарайтеся протягом дня робити кілька перерв, щоб відволіктися, подихати свіжим повітрям, зробити легку зарядку. А ввечері, коли приходите додому, навчитеся перемикатися з робочих питань на особисті. Давайте собі відпочити.

Виконувати всі завдання ідеально

Багато людей звикли все робити ідеально, але треба звільнитися від цієї манії досконалості. Дозвольте собі не виконувати роботу ідеально на всі 10 балів.

Робота в офісі / pinterest

Відволікатися на соцмережі

Ми влаштовані так, що перш ніж увійти в фазу високої продуктивності, нам потрібно в середньому 10-15 хвилин, це називається етап занурення в задачу. Як тільки ми проходимо цей етап і повністю занурюємося в роботу, наша продуктивність збільшується на 20-30%, однак з цієї фази дуже легко випасти, наприклад, відволікаючись на месенджери або інстаграм.

Витрачати час на безглузді зустрічі

Немає більш серйозних вбивць часу, ніж неструктуровані зустрічі, на яких все начебто щось обговорюють, але це триває набагато довше, ніж треба і в підсумку учасники просто втрачають час. Зрозуміло, що для вирішення певних завдань важливо спілкуватися і обговорювати якісь речі, але якщо у зустрічі немає лідера і чіткої структури, то такі збори просто забирають час.

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