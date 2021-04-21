Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Як зосередитися на роботі: прості та дієві поради

  • 14
Як бути уважним під час роботи - фото 1
Як бути уважним під час роботи

Інколи робочий процес зупиняється, адже стає дуже важко зосередити увагу на важливих справах. Як боротись з прокрастинацією - читайте далі.

Пандемія внесла корективи у звичайне життя людей, тож багатьом довелось перейти на дистанційну роботу. Але праця вдома має не лише плюси, а й недоліки, серед яких розсіювання уваги. Тому є кілька дієвих порад, як зосередитись від телеграм-каналу Психологічна підтримка.

І ще: Як подолати нерішучість: прості поради для кожного

Як сконцентруватись на справах:

  • Перед початком роботи складіть список справ за важливістю;
  • Позбудьтесь всього зайвого зі свого робочого місця, бо третя чашка кави чи кілька журналів можуть змусити думати про зайве на цей момент;
  • Концентруйтесь лише на одній справі за раз. Також попросіть близьких та колег не відволікати вас від неї. Можна пояснити, що розмова відбудеться пізніше.
  • Влаштовуйте невеликі перерви кожні 30 хвилин, адже це дозволить не втратити інтерес та концентрацію. До слова, перевірка соцмереж – далеко не варіант відпочинку.

Читайте також: Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини