Як зосередитися на роботі: прості та дієві поради

Як бути уважним під час роботи

Інколи робочий процес зупиняється, адже стає дуже важко зосередити увагу на важливих справах. Як боротись з прокрастинацією - читайте далі.

Пандемія внесла корективи у звичайне життя людей, тож багатьом довелось перейти на дистанційну роботу. Але праця вдома має не лише плюси, а й недоліки, серед яких розсіювання уваги. Тому є кілька дієвих порад, як зосередитись від телеграм-каналу Психологічна підтримка.

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Як сконцентруватись на справах:

Перед початком роботи складіть список справ за важливістю;

Позбудьтесь всього зайвого зі свого робочого місця, бо третя чашка кави чи кілька журналів можуть змусити думати про зайве на цей момент;

Концентруйтесь лише на одній справі за раз. Також попросіть близьких та колег не відволікати вас від неї. Можна пояснити, що розмова відбудеться пізніше.

Влаштовуйте невеликі перерви кожні 30 хвилин, адже це дозволить не втратити інтерес та концентрацію. До слова, перевірка соцмереж – далеко не варіант відпочинку.

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