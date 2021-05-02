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Яке місце в офісі найпродуктивніше

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Найкраще місце для роботи в офісі - фото 1
Найкраще місце для роботи в офісі

Хоч робота не з дому здається для багатьох вже чимось незвичайним, але працівники поступово повертаються в офіси. Яке ж місце можна вважати найпродуктивнішим - розповідають британські науковці.

Дослідники з Великобританії провели незвичайне дослідження, у рамках якого виявили, яке ж робоче місце в офісі допомагає працювати якісніше, передає The Daily Mail.

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Соціологи з Королівського університету Лондона дійшли до висновку, що саме місце біля вікна дозволяє найкраще зосередитись на роботі. Річ у тому, що люди, які працюють біля вікон, мають вищий рівень щастя та задоволення ситуацією. Їм подобається дивитись на вулицю, а не на робочі зони. Таким працівникам легше обмінюватись інформацію, не відволікатись на інших та концентрувати увагу на ключових завданнях.

Яке місце в офісі найпродуктивніше - фото 457782

До слова, найнижчий рівень працездатності показують ті, кому доводиться обирати місце біля стіни або з видом на величезний офіс. Тому формат open space, який набирає популярності в багатьох країнах, не завжди позитивно позначається на якості роботи.

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