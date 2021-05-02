Яке місце в офісі найпродуктивніше

Хоч робота не з дому здається для багатьох вже чимось незвичайним, але працівники поступово повертаються в офіси. Яке ж місце можна вважати найпродуктивнішим - розповідають британські науковці.

Дослідники з Великобританії провели незвичайне дослідження, у рамках якого виявили, яке ж робоче місце в офісі допомагає працювати якісніше, передає The Daily Mail.

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Соціологи з Королівського університету Лондона дійшли до висновку, що саме місце біля вікна дозволяє найкраще зосередитись на роботі. Річ у тому, що люди, які працюють біля вікон, мають вищий рівень щастя та задоволення ситуацією. Їм подобається дивитись на вулицю, а не на робочі зони. Таким працівникам легше обмінюватись інформацію, не відволікатись на інших та концентрувати увагу на ключових завданнях.

До слова, найнижчий рівень працездатності показують ті, кому доводиться обирати місце біля стіни або з видом на величезний офіс. Тому формат open space, який набирає популярності в багатьох країнах, не завжди позитивно позначається на якості роботи.

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