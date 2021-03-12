Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет

У яких же випадках краще переплатити, але після ніколи не хвилюватися? Погляньте на список речей, які варті своїх грошей і допоможуть вам раз і назавжди скоротити витрати.

Морозильна камера

Ціна на окрему морозильну камеру буває різною, але якщо у вас в морозилці постійно не вистачає місця і псуються продукти, то краще один раз витратитися. Така техніка дозволить купувати більше і робити гуртові закупівлі.

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Світлодіодні лампи

Якщо порівнювати їх зі звичайними лампами, то ціна світлодіодних у кілька разів вища. Але споживають вони на 75% електроенергії менше, ну а служать у декілька разів надійніше і довше.

Якісне взуття

Найпростіші і недорогі моделі доводиться міняти з сезону в сезон. Дороге взуття не тільки зношується менше, але і більш корисне для здоров'я.

Енергоощадні вікна

У таких склопакетах з внутрішньої сторони використовують тепловідбивне покриття, а в порожнині інертний газ. Оксид срібла, який наносять на саме скло, регулює температуру в приміщенні. Виходить, при підвищеній тепловіддачі ви економите і на опаленні, і на електроенергії.

Гарна постільна білизна

Дешеві комплекти постільної білизни вже в результаті декількох прань втрачають свій колишній вигляд, починають линяти і рватися. Краще купити якісну білизну, яка прослужить вам довше.

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