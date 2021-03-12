На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
- 153
У яких же випадках краще переплатити, але після ніколи не хвилюватися? Погляньте на список речей, які варті своїх грошей і допоможуть вам раз і назавжди скоротити витрати.
Морозильна камера
Ціна на окрему морозильну камеру буває різною, але якщо у вас в морозилці постійно не вистачає місця і псуються продукти, то краще один раз витратитися. Така техніка дозволить купувати більше і робити гуртові закупівлі.
І ще: Як соціальна ізоляція впливає на шкідливі звички
Світлодіодні лампи
Якщо порівнювати їх зі звичайними лампами, то ціна світлодіодних у кілька разів вища. Але споживають вони на 75% електроенергії менше, ну а служать у декілька разів надійніше і довше.
Якісне взуття
Найпростіші і недорогі моделі доводиться міняти з сезону в сезон. Дороге взуття не тільки зношується менше, але і більш корисне для здоров'я.
Енергоощадні вікна
У таких склопакетах з внутрішньої сторони використовують тепловідбивне покриття, а в порожнині інертний газ. Оксид срібла, який наносять на саме скло, регулює температуру в приміщенні. Виходить, при підвищеній тепловіддачі ви економите і на опаленні, і на електроенергії.
Гарна постільна білизна
Дешеві комплекти постільної білизни вже в результаті декількох прань втрачають свій колишній вигляд, починають линяти і рватися. Краще купити якісну білизну, яка прослужить вам довше.
Це цікаво: Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
17:47Гороскоп на 13 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18На Місяці планують створити глобальний банк сперми: для чого це робиться
-
16:49Скільки грошей у п'яти найбагатших людей у світі: цифра шокує
-
16:19Дивіться перші фото рятувального позашляховика, побудованого на базі Toyota RAV4
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:46Jamala – МИ: слухайте онлайн новий чуттєвий альбом співачки
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
14:48Відремонтувати дуже непросто: що ще показало розбирання Samsung Galaxy S21 Ultra
-
14:20Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри
-
13:43Місто брехні: дивіться трейлер фільму про вбивство Notorious B.I.G. з Джонні Деппом
-
13:17Адель потрапила у скандал через розлучення зі своїм чоловіком
-
12:46Цим трьом продуктам не місце у вашому сніданку
-
12:12Емілі Ратажковскі стала мамою вперше і показала фото малюка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
11:09Правила акції "МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ"
-
10:44Найсексуальніша модель plus-size Ешлі Грем показала пишні форми в білизні
-
10:18Знайдена тварина, здатна відростити тулуб з голови
-
09:45Ознаки дефіциту вуглеводів в раціоні: від втоми до головного болю
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
08:42Юлія Саніна у напівпрозорій сукні позувала в Колумбії (фото)
-
08:124 найкорисніших продуктів для мозку
-
07:59У Китаї показали бюджетний, стильний та компактний електромобіль
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня