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Ці "дієтичні" продукти не допомагають схуднути

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Каші - фото 1
Каші / life

Дієтологи просять звернути увагу на деякі продукти, які вважаються дієтичними, але насправді саме вони заважають вам схуднути.

Найкраще обмежити їх вживання або зовсім відмовитися від них. Знежирені продукти – абсолютно марні, без жирів білок і кальцій не засвоюються організмом, також не надходить сигнал насичення, тому через 15 хвилин після такої їжі вам вже хочеться знову.

І ще: 5 звичок, яких варто позбутися до 30 років

  • Каші швидкого приготування – крім швидких вуглеводів, ароматизаторів і зайвих кг ви нічого не отримаєте, на жаль
  • Свіжовичавлені соки – цукор в чистому вигляді, жах для тих, що худне
  • Протеїнові батончики – багато хто думає, якщо спортсмени їх їдять, значить це корисно для фігури, але ні. Один батончик за ккал замінює повноцінний прийом їжі або шматок торта!
  • Горіхи, насіння, сухофрукти – користь колосальна, і такі ж ккал, на день можна з'їсти не більше 20 г
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Горіхи

До речі, горіхи і сухофрукти обов'язково треба замочувати на 30 хвилин у воді і потім добре промити, багато хто ігнорують цей момент, і їдять в тому вигляді в якому купили, але варто промити і ви побачите, наскільки брудною буде вода.

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Джерело: thehealthy
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