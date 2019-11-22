Ці "дієтичні" продукти не допомагають схуднути

Дієтологи просять звернути увагу на деякі продукти, які вважаються дієтичними, але насправді саме вони заважають вам схуднути.

Найкраще обмежити їх вживання або зовсім відмовитися від них. Знежирені продукти – абсолютно марні, без жирів білок і кальцій не засвоюються організмом, також не надходить сигнал насичення, тому через 15 хвилин після такої їжі вам вже хочеться знову.

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Каші швидкого приготування – крім швидких вуглеводів, ароматизаторів і зайвих кг ви нічого не отримаєте, на жаль

Свіжовичавлені соки – цукор в чистому вигляді, жах для тих, що худне

Протеїнові батончики – багато хто думає, якщо спортсмени їх їдять, значить це корисно для фігури, але ні. Один батончик за ккал замінює повноцінний прийом їжі або шматок торта!

Горіхи, насіння, сухофрукти – користь колосальна, і такі ж ккал, на день можна з'їсти не більше 20 г

Горіхи

До речі, горіхи і сухофрукти обов'язково треба замочувати на 30 хвилин у воді і потім добре промити, багато хто ігнорують цей момент, і їдять в тому вигляді в якому купили, але варто промити і ви побачите, наскільки брудною буде вода.

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