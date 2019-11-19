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Три правдиві поради для тих, хто у стосунках
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Як знайти потрібну людину і жити з нею довго і щасливо або вчасно втекти з нездорової історії кохання.
Протилежності НЕ притягають
Більшість міфів про стосунки взагалі псують картину, коли опиняєшся в реальності. Такі повір'я, як "б'є, значить любить" або "кохання – це страждання" взагалі мають бути викорінені з нашого суспільства назавжди. Так само, як і сумісність протилежностей. Це просто неможливо. Якщо ви будете любити різне і дивитися у двох протилежних напрямках – то щасливого майбутнього вам не бачити.
І ще: Що не треба робити у стосунках: топ чоловічих помилок
Навчіться приймати відмови
Запам'ятайте, партнер вам нічого не винен. Коли ви змиритеся з цією думкою, вам стане набагато легше, повірте. Ви можете попросити щось, але не вимагати. Ви можете чекати, але так і не отримати. Ви можете сказати або почути "ні" навіть на прохання допомогти у прибиранні. Змушуючи один одного щось робити, ви прийдете до того, що партнер відчує пригніченість і знецінення бажань.
Встановіть правила
Найкраще відкрито і на березі говорити про те, що для вас особиста межа. Чітко і зрозуміло пояснити, що для вас зрада, наприклад. Це листування з кимось в тіндері або секс з іншою людиною. Партнер має повністю розуміти, що можна, а що краще не робити. Але знову ж таки повертаючись до пункту 2, цьому правилу слідувати ніхто не зобов'язаний.
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