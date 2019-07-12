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Найледачіші вареники з начинкою: простий рецепт

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Не забудьте змастити вареники маслом - фото 1
Не забудьте змастити вареники маслом / pinterest

Готувати такі вареники дуже-дуже швидко, а ще можна ставити воду на вогонь відразу! Не прогадаєте!

Інгредієнти (на 20 вареників):

  • 1 пачка сиру (180 г)
  • 2 ст.л. цукру
  • половина яйця
  • 3 ст.л. з верхом борошна
  • дрібка солі
  • 20 шт вишень без кісточок
Найледачіші вареники з начинкою: простий рецепт - фото 340414

Як приготувати:

  1. В пачку сиру додаємо 1 щіпку солі і 1-2 столових ложки цукру. Ретельно перемішуємо.
  2. Починаємо в сир додавати борошно, кількість залежить від самого сиру. Має вийти тісто, воно буде липке, але його буде зручно катати.
  3. Тісто дуже м'яке, трохи липне, але більше муки не додаємо. Інакше буде не так смачно. Посипаємо дошку борошном.
  4. Розкочуємо частину тесті в ковбаску. Ковбаску розплющуємо. Викладаємо вишні трохи ближче до одного з країв. І накриваємо тістом. Розрізаємо між ягодами тісто.
  5. Виходять акуратні варенички! Можна з кожного боку навести красу виделкою, злегка сплющуючи тісто, але це не обов'язково. Кидаємо вареники в киплячу воду і чекаємо коли вони спливуть.
  6. Вареники спливли. Варимо їх ще 1-2 хвилини. Готово! Змащуємо вершковим маслом і подаємо до столу!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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