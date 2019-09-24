Чотири прості правила, які допоможуть запобігти інсульту

Іноді інсульт не так уже й просто виявити

Експерти в області медицини розповіли про прості правила, що дозволяють запобігти інсульту головного мозку. Фахівці нагадують, що у великій кількості випадків інсульт призводить до смерті людини, тому профілактика – найкращий спосіб уникнути цього!

Зокрема, медики порекомендували дотримуватися в своєму способі життя таких звичок.

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Перша: витрачайте на фізичну активність щонайменше 20 хвилин на день. Необхідно робити прості вправи, а також обов'язково практикувати піші прогулянки.

Друга: не впадати в зневіру і намагатися не гніватися на оточуючих. За даними вчених Гарвардської школи громадського здоров'я серцевому нападу або інсульту у людей нерідко передує спалах гніву. Учені встановили, що протягом двох годин після такого спалаху ризик інсульту підвищується втричі.

Намагайтесь уникати негативних емоцій

Третя: спати не менше семи годин на добу. Люди, котрі не висипаються, бувають дратівливими, відчувають вищий рівень стресу, а також стикаються з підвищеною втомою. ВООЗ констатує, що дефіцит сну – фактор ризику серцево-судинних захворювань, що не поступається за важливістю курінню, і підвищує ризик інфаркту у 2 рази, а інсульту – в 4 рази.

Четверта: регулярно вживати оливкову олію та продукти, багаті калієм. Дослідження, що проводилося в США, показало, що низький рівень калію в організмі збільшує ймовірність розвитку інсульту. При дефіциті калію сіль, якої багато в раціоні сучасних людей, підвищує кількість натрію в крові і порушує здатність нирок активно виводити воду, а також веде до зростання тиску.

Ці поради елементарні, і для їх виконання не потрібно докладати багато зусиль.

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