Науковці переконані, що цей популярний засіб не захистить вас від грипу

Японські вчені з'ясували, що популярні дезінфікуючі засоби для рук ніяк не захищають вас від грипу. Тому, якщо ви восени особливо активно користуєтесь антисептиками – не забувайте про те, що достатньо лише добряче вимити руки водою з милом. Цей спосіб захищає в рази ефективніше!

Багато лікарів і пацієнтів активно використовують дезінфікуючі засоби для очищення рук на основі спирту для того, щоб нейтралізувати можливі віруси, з якими вони вступають в контакт.

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Наприклад, вважається, що ці засоби надійно захищають від зараження вірусом грипу. Однак нові дані, отримані вченими з Університету префектури Кіото, показали, що ці засоби не працюють. Вірус грипу зберігається на руках, потрапивши туди зі слизом, тобто після чхання. Навіть якщо ці руки обробляли дезинфікуючим засобом.

Антисептик не допомагає позбутися вірусу грипу

Спостереження показали, що навіть дві хвилини поспіль обробки рук у потужному дезинфікуючому засобі на основі спирту не знищують вірус грипу, що перебуває на руках: він продовжує залишатися живим і здатним до передачі. В цьому експерименті взяли участь відважні добровольці, які дозволили вченим наносити частинки слизу з вірусом грипу на свої руки для того, щоб згодом намагатися позбутися від нього найбільш поширеними способами. Наприклад, вони втирали дезінфікуючі засоби на основі спирту в руки протягом 4 хвилин, і тільки ця дуже тривала процедура все-таки привела до смерті вірусу.

Але не варто сумувати, адже для того, щоб позбутися від вірусу грипу на руках, нам у реальності не потрібно 4 хвилини поспіль протирати його засобами на основі спирту. Достатньо використовувати теплу воду й антибактеріальне мило. Експерименти показали, що всього 30 секунд миття рук з милом під теплою водою достатньо для повного винищення грипу.

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