Чотири продукти, які слід на ніч, аби схуднути

Експерти наполегливо не рекомендують іти спати голодними. Втім, це геть зовсім не означає, що слід перед сном запихати у себе геть усе, що потрапить вам під руку. Фахівці назвали продукти, які дозволяють не лише насититися перед сном, а й навіть схуднути.

Як з'ясувалося під час досліджень, для того, щоб схуднути зовсім не потрібно вкладатися спати голодними, аби потім усю ніч перевертатися з боку на бік і ловити себе в напівсонному стані на підходах до холодильника.

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Американські лікарі назвали продукти, вживання яких не тільки не шкодить здоров'ю при пізній вечері, але і запускає процеси, які сприяють зниженню ваги. Як з'ясувалося, певні продукти допомагають запустити процес схуднення.

Що слід їсти перед сном?

Дуже корисно їсти перед сном твердий сир. Він розганяє обмін речовин, а також покращує здоров'я судин і серця.

Непогано додати до вечірнього перекусу трохи горіхів, багатих магнієм, вітаміном Е і селеном. Чоловікам особливо корисно їх їсти, адже вони позитивно впливають на потенцію.

Перед сном можна сміливо з'їсти трохи сиру

Дуже корисна на ніч моцарелла, яка завдяки вмісту білка і вітаміну D покращує сон, а також зміцнює імунітет. Невелика кількість цього сиру анітрохи не зашкодить здоров'ю. З нього ж можна починати і день.

30 грамів білка за 30 хвилин до нічного відпочинку провокують початок схуднення.

Анітрохи не побоюючись за фігуру на ніч можна вживати сир тофу, який багатий кальцієм і залізом, але в його складі немає шкідливого холестерину.

Головне – не надто переїдати. Пам'ятайте про те, що кількість спожитої перед сном їжі не має бути надто великою, аби не перевантажувати організм!

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