Вечірній перекус: що можна їсти після шостої

Худнути й підтримувати себе у формі можна смачно, не відмовляючи собі в гастрономічних радощах. Розповідаємо, яких продуктів не треба боятися в будь-який час доби.

Гриби. Самі по собі гриби не такі вже й калорійні. Якщо відварити їх, а не засмажити у великій кількості олії, то це дієтичний продукт. І ніякі вони не важкі для шлунку, просто ми звикли подавати їх з великою кількістю різних інгредієнтів, що все разом дійсно створює відчуття тяжкості в животі.

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Кукурудза. Кукурудза – це не тільки корисний, але і дуже смачний продукт. Перевагу слід віддавати не консервованій, а вареній кукурудзі. Вона виводить надлишки холестерину з організму і перешкоджає накопиченню жирових запасів. Тому якщо днем ​​ви з'їли що-небудь важке і заборонене, то ввечері зупиніть свій вибір на кукурудзі.

Гарбуз. Помаранчевий красень не зашкодить вашій фігурі. З гарбуза можна приготувати, мабуть, найбільшу кількість корисних страв. Це і крем-суп, і пюре, і салат.

Овочева ікра. В овочевій ікрі домашнього приготування немає абсолютно нічого шкідливого. Вибирайте варіант на ваш смак – грибна, кабачкова, баклажанна. Овочева ікра в будь-якому випадку вийде дуже смачною і ситною.

Правильне харчування

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