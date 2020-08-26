Науковці розповіли, чому чоловікам слід регулярно їсти волоські горіхи

Волоські горіхи – суперпродукт, багатий поживними речовинами. Вони мають безліч корисних властивостей: від поліпшення здоров'я серця до покращення роботи мозку. А ще їх особливо корисно їсти чоловікам, і ось чому.

Згідно з недавнім дослідженням, регулярне вживання волоських горіхів, мигдалю і фундука також може допомогти поліпшити чоловіче лібідо. Ми ж робимо акцент саме на волоських горіхах, адже вони у цьому списку найдоступніші.

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Учені з Іспанії провели 14-тижневе дослідження за участю 83 здорових чоловіків у віці 18-35 років, яких розділили на дві групи. У всіх учасників не було еректильної дисфункції в анамнезі, і вони дотримувалися дієти "західного стилю" з високим вмістом жирів і низьким вмістом свіжих фруктів і овочів. Автори проінструктували добровольців продовжувати їх звичайну дієту, але давали одній групі 60 грамів волоських горіхів щодня.

У результаті науковці виявили, що щоденне вживання волоських горіхів посилює сексуальне бажання у чоловіків і забезпечує кращий оргазм. Учасники повідомили про поліпшення сексуального життя після щоденного вживання двох великих жмень горіхів.

Достатньо з'їдати по дві жмені волоських горіхів на день

Іспанські дослідники пояснили, що поживні речовини, що містяться в цих горіхах, допомагають передавати сигнали пеніса, природним чином підвищуючи чутливість і працездатність. Волоські горіхи також багаті антиоксидантами, корисними для серцево-судинної системи. Ці сполуки сприяють здоровому кровообігу, що допомагає підвищити лібідо.

Тож, якщо ви досі не додали до свого раціону волоські горіхи – не зволікайте. Тим паче, що вони можуть бути відмінним перекусом посеред робочого дня!

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