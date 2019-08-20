Чотири продукти, користь яких суттєво перебільшена

Довіряй, але перевіряй. Саме під цією егідою пройде наша нова добірка, в якій мова піде про чотири популярні продукти, які не такі вже й корисні, як заведено думати. Що ж, готові до масштабного розкриття?

Отже, ці продукти не настільки корисні, як ви вважаєте!

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Ягоди годжі. Гучна слава цих ягід почалася у 2008 році у США з легкої руки доктора Ерла Мандела, який просував ідею корисності годжі за допомогою знайомих зірок (наприклад, Опри Вінфрі). Насправді, кажуть лікарі, ягоди годжі багаті антиоксидантами, – але вони не перевершують в цьому сенсі інші ягоди. У свою чергу вчені з Університету Базеля у Швейцарії провели дослідження і виявили "відсутність надійних даних і наукових підтверджень ефекту соку ягід годжі". Натомість нагадаємо, що їх складно назвати бюджетними суперфудами. Тому замисліться перед тим, як бігти купувати їх. Можливо, слід звернути увагу на бюджетніші аналоги.

Зелена кава. Їй також приписується маса оздоровчих властивостей. Однак медики підкреслюють: зелена кава просто не обсмажена, і в ній тому можуть міститися шкідливі токсини та мікроорганізми.

Зелена кава може містити токсини

Коричневий цукор. Всі знають: коричневий рис корисніший за білий. Маркетологи запропонували з цукром ту ж схему: коричневий корисніший за рафінований білий. Але на ділі характеристики коричневого цукру абсолютно такі ж, як і у білого. Відрізняються вони лише тим, що коричневий виготовляється з цукрової тростини, а білий – з цукрового буряка.

Яблука. Багато хто чув: яблуко на день – і можна надовго забути про лікарів. Однак лікарі наголошують на тому, що яблука не є рекордсменами ні в яких показниках за харчовою цінністю – тих же вітамінів в них не так вже й багато. Наприклад, вітаміну С в яблуках майже втричі менше, ніж у свіжій капусті, каротиноїдів (які перетворюються на вітамін А) теж значно менше, ніж в простій морквині.

Головна цінність яблук – вони доступні, а також містять багато харчових волокон. Корисні речовини з них можна добрати завдяки кількості – на день потрібно з'їдати по 3-4 яблука.

Користь яблук суттєво переоцінена

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