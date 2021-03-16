Чотири повсякденні звички, які погіршують наше життя

Позитивні зміни починаються всередині і саме наша душа є джерелом щастя. Але, на жаль, у нас є чимало токсичних звичок, про згубний вплив яких ми навіть не здогадуємося.

Переживати через думки оточуючих

На жаль, багато людей залежать від думки оточуючих і тому часто приймають не ті рішення, які їм би хотілося. Про це пише escapewriters. Але варто розуміти, що всім не догодиш, та й навіщо це робити? Живіть і дійте так, як самі вважаєте за потрібне. Слухайте свій внутрішній голос і не звертайте увагу на те, що думають і хочуть інші.

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Критикувати себе

Уявіть, що поруч цілодобово є хтось, хто каже, що у вас зайва вага, ви погано виглядаєте, не впораєтеся зі справою або нічого не заслуговуєте. Часто ми самі виконуємо роль такої людини. Зберігайте з собою добрі стосунки. Підтримуйте себе, а не критикуйте. Сфокусуйтеся на своїх сильних сторонах і досягненнях. Залишайтеся своїм головним фанатом. Протягом життя ви зустрінете багато людей, які не будуть поважати ваші досягнення. Що б вони не говорили – зберігайте собі вірність.

Боятися змін

Часто люди бояться змін, тому не ризикують, можливо, упускаючи свій шанс на краще життя. Але не варто цього боятися, налаштуйте себе на те, що зміни призведуть до кращого, просто ви зрозумієте це через деякий час. Не стійте на місці, а рухайтеся вперед.

Жити в очікуванні вихідних

Люди, які не отримують задоволення від своєї роботи, живуть лише в очікуванні вихідних. Але це може привести до депресії, поганого настрою, стресу та інших факторів, які будуть вас морально знищувати.

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