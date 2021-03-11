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Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
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Хоч тести і є доволі розважальним форматом, але дозволяють дізнатись про себе більше. Тому пропонуємо виділити кілька хвилин, що визначити чи хазяйновита ви людина. Просто оберіть вікно на зображенні та прочитайте пояснення.
Кожен вибір вказує на особливості людської особистості, тому й психологічні тести користуються популярністю. Цього разу підготували швидкий спосіб визначити, наскільки ви дбайлива людина у побуті. Подивиться на зображення та виберіть один із варіантів, який найбільше припав до душі. Нижче можна прочитати розшифровку до кожного з них.
І ще: Психологічний тест: наскільки ви добра людина
Тест на хазяйновитість: оберіть вікно
Пояснення:
- Вікно №1. Якщо ви обрали цей варіант відповіді, то надаєте перевагу мінімалізму у всьому. Це стосується не лише ідей та бажань, а й власного помешкання. Вам не подобається купувати додатковий декор чи меблі, які будуть "збирати пил". Всі речі, які у вас є, потрібні у використанні, тому нічого зайвого нема. Це полегшує можливість підтримувати порядок навколо, а також не відволікає від важливих справ.
- Вікно №2. Якщо саме цей варіант припав до серця, то ви людина, яка обожнює тримати ситуацію під контролем. Але це стосується більше побутових завдань, адже вам справді подобається облаштовувати домівку та підтримувати лад. Інші справи можуть зачекати, якщо вам раптом захотілось змінити розташування меблів у вітальні або придбати набір нових склянок для кави. Хоч оточення і не завжди у захваті від ваших дій, але для вас власне задоволення важливіше.
- Вікно №3. Така відповідь вказує на те, що ви любите рівновагу у всьому. Але хазяйновитість не входить у список ваших пріоритетів у житті, адже є чимало інших справ, які потрібні для самореалізації. Нові ідеї, зустрічі з друзями, отримання свіжих вражень – це турбує вас більше, ніж відсутність пилу на полицях вдома. Звісно ж, це не означає, що ви живете у хаосі, але й не ставите за ціль дотримуватись всюди ідеалу.
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