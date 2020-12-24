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Європейський автомобіль року: відомий список моделей-претендентів
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Журі конкурсу European Car of the Year опублікувало лонг-лист претендентів на отримання головної європейської автомобільної премії. Поки у списку 29 моделей, але вже 8 січня 2021 року їхня кількість скоротиться до семи. А переможця оголосять 1 березня.
Автомобілі, які беруть участь у конкурсі, відповідають ряду критеріїв: це повинна бути або нова модель, або та, яка вже продається, або та, яка з'явиться у продажу до кінця 2020 року у щонайменше п'яти країнах Європи.
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У лонг-лист увійшли відразу чотири моделі альянсу Hyundai-Kia: це Hyundai i10, i20 і Tucson, а також Kia Sorento. Mercedes-Benz також представлений чотирма автомобілями – GLA, GLB, GLS і S-Class.
По дві моделі у BMW (4-Series і 2-Series Gran Coupe), Ford (Kuga і Explorer), Toyota (Yaris і Mirai), Seat (Cupra Formentor і Leon) і альянсу PSA (Peugeot 2008 і Citroen C4). Крім цього, серед претендентів Dacia Sandero, Audi A3, Fiat 500, Honda Jazz, Skoda Octavia, Land Rover Defender і VW Golf.
У списку присутні й електрокари – Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30 і Honda e.
У березні 2020 року звання "Європейського автомобіля року" отримав Peugeot 208, а за рік до цього – електрокросовер Jaguar I-Pace.
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