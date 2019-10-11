Ці ерогенні зони на жіночому тілі чоловіки часто ігнорують

Під час приліжкових справ партнери зазвичай концентруються на найвідоміших ерогенних зонах – шиї, грудях, губах, а також інтимних місцях. Утім, є й інші ерогенні зони, про які не варто забувати.

Рекомендуємо приділити цим зонам особливу увагу наступного разу ;)

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Ноги

Ноги / pxhere

Звичайно ж, не варто вважати що ноги можуть пестити лише фетишисти. Ступні та пальці мають надзвичайно високу чутливість і їх стимуляція може принести чимало задоволення. Рефлексологи вважають, що в ногах є особливі зони, що відповідають за сексуальне збудження.

Спина

Пройдіться кінчиками пальців по спині партнерки уздовж усього хребта або ніжно цілуйте губами її спину, зосереджуючись на тих ділянках, де їй найбільш приємно. Коли ви будете торкатися ерогенних зон на спині – вона почне прискорено дихати. Масаж спини не лише чудово зніме втому, а й може стати початком пристрасної ночі.

Живіт

Живіт / pxhere

У деяких жінок живіт настільки ерогенний, що пестячи його, вона здатна досягти оргазму. Але навіть якщо ваша кохана не досягає вершини задоволення, коли ви пестите її живіт, ерогенні зони все одно відгукуються на дотики, і море задоволення вона отримає.

Сідниці

Сідниці / pxhere

Жінкам подобається, коли пестять їхні сідниці. Комусь подобається стиснення, а комусь – ніжні дотики. Вам залишається лише підібрати ідеальний стиль, який дозволить робити приємно своїй партнерці.

Коліна та лікті

Ці ерогенні зони часто не беруть до уваги. І дарма, адже внутрішня сторона колін і ліктів досить чутлива. Тому їм обов'язково потрібно приділяти увагу. Звичайно ж, деякі дотики можуть здаватися лоскітними. Однак, якщо злегка масажувати, ніжно цілувати та погладжувати ці чутливі ділянки, партнерка швидко отримає приємні відчуття.

Мозок

Серед недооцінених ерогенних зон виявився й мозок. Починаючи романтичний вечір із партнеркою, обов'язково залучайте цю зону – будьте з нею ніжним і ввічливим, стримуйте зоровий контакт, оточіть її приємною обстановкою. Не забувайте про спілкування.

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