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Чотири фрази, які можуть вбити ваше кохання

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Пара - фото 1
Пара / mir24

Є такі фрази, які здатні вбити найсерйозніші стосунки. На вигляд вони нешкідливі, а на ділі боляче ранять у саме серце.

Ти маєш. Найулюбленіша фраза в побуті багатьох пар. Вона займає першу позицію в рейтингу фраз, через які дають тріщину навіть найбільш здорові відносини. Вона несе таке важке енергетичне навантаження, що навіть у практиці гадання на Таро її тлумачать як "кінець союзу".

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А у нього виходить краще. Сакральний зміст цієї фрази криється в порівнянні. Це може стосуватися чого завгодно, але суть залишається незмінною. Фразу ні в якому разі не можна використовувати, особливо в момент сварок або будь-якого негативного емоційного сплеску.

Фрази, які не варто казати у стосунках - фото 356146
Фрази, які не варто казати у стосунках

Я ж казала тобі. Яка жінка не казала цих слів своєму партнеру? Іноді цей закид виривається в серцях, але якщо регулярно вказувати коханому, що ви маєте рацію, а він ні, то він почне злитися. Чоловік хоче бути сильнішим і розумнішим, а від таких слів починає втрачати самооцінку і впевненість в собі.

Заспокойся! Сказати "заспокойся" те ж саме, що підлити бензину в багаття. Якщо спочатку кохана людина буде пропускати фразу мимо вух, то настане той момент, коли він не витримає і тоді скандал року вам просто гарантований.

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Джерело: huffpost
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