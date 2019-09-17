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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Найлагідніші знаки Зодіаку, які не соромляться своїх почуттів

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Найніжніші знаки Зодіаку

Більшість людей не у захваті від публічних проявів любов, однак представники цих знаків Зодіаку зовсім не такі. Хто не соромиться своїх емоцій та може називатись найлагіднішим у стосунках – читайте далі.

Ці знаки Зодіаку не просто відкриті у своїх емоціях, а й потребують уваги та обійм від найближчих людей.

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  • Рак. Люди цього знаку Зодіаку дуже прив'язані до оточення, а ще зовсім не вміють приховувати своїх почуттів. І це не дивно, адже ви готові повністю віддати всю увагу та любов близьким людям, а обійми та поцілунки – дуже важливі.
  • Лев. Може комусь буде важко повірити у це, але Леви насправді доволі ніжні створіння, які хочуть гучно заявляти про свої емоції. Вони готові проявити максимум уваги та ніжності другій половинці, якщо вона буде робити те саме.
Найніжніші знаки Зодіаку - фото 355668
Найніжніші знаки Зодіаку
  • Терези. Ось справжні романтики серед знаків Зодіаку, яким настільки приємно зробити щось хороше для близьких, що інколи може переходити межу. Але їхня лагідність та уважність і справді гідна поваги та віддачі.
  • Риби. Ще одна несподіванка для багатьох, але Риби і справді дуже лагідні з тими, хто для них дорогий. Особливо, у важкі моменти вони готові сповна приділити уваги та захопити обіймами, щоб близька людина забула про весь негатив.

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Джерело: newsyou.info
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