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Чотири ефективні способи побороти стрес
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Стан хронічного стресу притаманний багатьом. Хтось прислухається до тривожних дзвіночків, які посилає організм, і намагається швидко вийти зі стану дискомфорту. А хтось не помічає, як "підкрадається" хандра, і людина тільки і відчуває фізичне і психологічне виснаження.
Дослідження вчених з Університету Сан-Франциско показали, що зупинити старіння, викликане хронічним стресом, здатні здорове харчування, якісний сон і фізична активність.
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Налагодьте сон!
Вночі виробляється 70% мелатоніну – гормону, який захищає нас від стресів і передчасного старіння, від застудних і навіть онкологічних захворювань. Його вироблення починається з настанням сутінків і досягає піку з 00:00 до 04:00 ранку, а на світанку падає. Тому, лягаючи спати під ранок, ми добровільно позбавляємо себе потрібної кількості одного з найсильніших природних імуномодуляторів.
Більше тиші
Навколо нас стільки звуків, інформації, сигналів, на які щомиті необхідно реагувати. Утім, постарайся скоротити вплив інформаційного шуму. Вимикайте телевізор, коли не дивитесь його, слухайте музику на радіостанціях без ведучих, відімкніть повідомлення у соціальних мережах. І влаштуйте собі, наприклад, після 19:00 дві години тотальної тиші. Спробуйте, дуже допомагає!
Планування
Ви не повірите, але вміння планувати день помітно знижує рівень стресу та допомагає залишатися бадьорою, успішною людиною з міцною психікою. Ця звичка виручить і тих, хто більшу частину часу проводить вдома, і тих, хто займається бізнесом. Головне – взяти за правило не планувати надто багато і завжди розподіляти поточні справи в міру важливості.
Незвичайний релакс
Співробітники Університету штату Флорида на прикладі 51 студентів з'ясували, що миття посуду допомагає зняти стрес. Тільки при цьому треба дотримуватися однієї умови: під час миття посуду варто зосередитися на поточних відчуттях і переживаннях. Треба тримати фокус уваги на температурі води, запаху мийного засобу або самому процесі. Ті, кому вдавалося звертати увагу на ці речі, пізніше відзначили, що їх нервозність знижувалася на 27%.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!
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