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Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці

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магазини у Києві, які роблять розпродажі на чорну п'ятницю - фото 1
магазини у Києві, які роблять розпродажі на чорну п'ятницю

29 листопада у світі настає Чорна п'ятниця. Підготували для вас список фізичних магазинів у Києві, у яких будуть розпродажі та діятимуть знижки.

Black Friday в Cosmopolite MULTIMALL

  • Коли: 29 листопада, початок о 19:00.
  • Розіграш: на вас чекає безліч подарунків та розіграш смартфону HUAWEI P30 6/128GB Aurora від Фокстроту.
  • Знижки до -70%.
  • У центрі "Дитяча Планета" з 25 по 29 листопада скористайтеся знижкою -50 грн на вхід до парку розваг.
  • У магазині "Секунда" знижки від 20% до 70%, а також можливість виграти два подарункові сертифікати на подальші покупки.
  • У магазині "Техно Ёж" знижки до -50%, а також відбудеться розіграш термогігрометру Xiaomi Mijia Miaomiaoce.
  • L’OCCITANE en Provence готує для вас акцію "1+1=3".
  • В Yves Rocher знижки до -60%.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368750

До теми: Чорна п'ятниця 2019 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж

Чорна П'ятниця у ТРЦ Skymall

  • Понад 250 найкращих брендів готують знижки до -70% на будь-які колекції! Протягом дня розіграші подарунків, майстер-класи та б'юті-зони.
  • У програмі: Сергій Бабкін та TAYANNA.
  • Коли: 29 листопада, о 19:00.
  • Перелік магазинів та знижок буде оголошено за декілька днів до Black Friday.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368751

Чорна п'ятниця у Dream Town

  • Коли: 29 листопада, з 16:00.
  • Знижки до -80%.
  • У програмі: майстер-клас від імідж-стиліста "Твій власний стиль для кар'єри та особистого життя", б'юті- зони, селфі-дзеркало; виступ frash-band "Flame", Fashion-фотозона; подарунки та сертифікати на шопінг.
  • Для дітей: зачіски з канекалоном, тату стрижки, Family look від "Babyphotostars", інтерактивне шоу-сюрприз, справжні ляльки LOL, диско з величезними кулями.
  • В магазині Look Incide (спідня білизна, домашній одяг і купальники) знижки -20% на нову колекцію.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368752

Black Friday в ТРК "Проспект"

  • Коли: 29 листопада
  • Знижки від -40% і більше.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368753

Чорна П'ятниця в Ocean Plaza

  • Знижки до -80%.
  • Коли: з 29 листопада (до 01:00) по 1 грудня.
  • У програмі: святковий концерт, розважальна програма та розіграш суперпризів, хедлайнер свята – MELOVIN!
  • Розіграш 10 гаджетів Apple від Цитруса: Apple MacBook Air, два Apple iPhone 11, два Apple iPhone XR, Apple iPad mini, годинники й безпровідні навушники.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368770

Чорна п'ятниця в ТРЦ Гулівер

  • Коли: з 29 листопада по 1 грудня
  • Знижки від -50 до -80%.
  • У програмі: насичена шоу-програма, подарунки та приємна атмосфера для ідеального шопінгу.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368772

ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ в JYSK

  • Коли: з 28 листопада до 1 грудня
  • Знижки: -70% на більше ніж 2000 товарів. Окрім того, усі акційні пропозиції діють й в онлайн-магазині.
Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці - фото 368775

І ще: Чорна п'ятниця 2019 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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