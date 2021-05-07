Вийшов фінальний трейлер дев'ятої Пили з Семюелом Л. Джексоном

У мережі з'явився локалізований фінальний трейлер хорору "Пила: Спіраль", дев'ятої частини відомої франшизи, покликаної освіжити лінійку. Про що буде новий фільм?

Ролик доступний на YouTube-каналі компанії Central Partnership.

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"Імпульсивний детектив з Нью-Йорка Зік Бенкс працює в тіні шановного ветерана поліції (свого батька) і не втрачає можливості взятися за розслідування серії жахливих убивств. Після чого йому разом з новим напарником належить "зануритися в справжній кошмар, який воскрешає шокуюче минуле міста", – йдеться в опису до відео.

Зйомки стрічки були закінчені ще влітку 2019, але зі зрозумілих причин прем'єра затрималася, з'їхавши кілька разів. У підсумку глядачі побачать "Спіраль" 13 травня. До слова, у квітні було оголошено, що "Пила 10" вже в розробці. Крім того, франшиза приросте і серіалом, як це зараз модно.

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