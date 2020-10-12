Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Психолог розповів, як поводиться чоловік після зради
-
- 120
Якщо ви підозрюєте свого чоловіка в зраді, але не маєте ніяких доказів його невірності, тоді варто поспостерігати за його поведінкою. Сімейний психолог Андрій Ніколаєв розповів, які ознаки мають вас насторожити.
Фахівець відзначив, що чоловіка можуть видати деякі зрушення в спілкуванні, дивні фрази і дії, а саме:
- Він почав прибирати. Через почуття провини після зради чоловіки можуть почати виконувати домашні обов'язки.
- Він став більш замкнутим і менш ніжним. Його можуть дратувати дрібниці, які раніше він навіть не помічав.
- Він почав переглядати ваш телефон. Таке буває, якщо він проєктує на вас свою зраду і думає, що ви теж могли його зрадити.
- Йому стало складніше вам довіряти. І вам може здатися, що справа у вас. А насправді він перестав включати вас у свої плани, щоб не "спалитися" і не заплутатися.
- Секс став рідким і млявим. Це взагалі один з перших сигналів, але тільки в тому випадку, якщо ваш чоловік в порядку і сексуальні проблеми не пов'язані зі здоров'ям.
- Він може перестати з вами спілкуватися на абстрактні теми і звести розмови тільки до побутових питань. Або навпаки почати забовтувати вас без зупинки, щоб постійно відволікати вашу увагу.
Якщо ж всього цього немає, то можливо ваш партнер просто перевантажений на роботі і його треба підтримати. Також дивна і нелогічна поведінка може сигналізувати про те, що у нього проблеми в емоційній сфері, які не пов'язані зі зрадою.
І ще: Вічно закохані: ТОП-4 найромантичніших знаків Зодіаку
Джерело: instagram
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:0013 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
20:15Марс стане найяскравішим об'єктом в нічному небі: коли його можна буде побачити
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
19:19Названо непомітні ознаки підвищеного цукру в крові
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:50Всього 16 років! Святослав Вакарчук показав студентські фото
-
18:23Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими
-
18:00Гороскоп на 13 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Психолог розповів, як поводиться чоловік після зради
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
17:14Нова дівчина Бреда Пітта знову поставила хейтерів на місце
-
16:44Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені
-
16:30Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2020 в прозі, віршах і смс
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:1862-річна Мадонна здивувала кардинальною зміною образу
-
16:10Вірші до Дня захисника України 2020: гарні привітання у віршах
-
15:53Протистояння: вийшов трейлер серіалу по культовому роману Стівена Кінга
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
14:58Як потрібно та як не варто вибирати подарунки на Новий рік
-
14:44Як привести шкіру в тонус після схуднення
-
14:24Настя Каменських підірвала мережу апетитними формами у спокусливому образі
-
13:51Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото
-
13:25Блогер запустив DOOM на калькуляторі, який заряджався від картоплин: відео
-
12:54Слава Камінська поділилася провокаційним фото у білизні і панчохах
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
- 11 жовтня
-
21:45В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня
-
08:00З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках
- 10 жовтня
-
21:54Аморально: учасницю проєкту Супер топ-модель по-українськи розкритикували за голе фото
-
18:33Кожен другий власник iPhone не знає технічні характеристики свого смартфона: дослідження
-
15:14Сім речей щоденного користання, які давно вже час викинути
-
12:18Ретроградний Меркурій 2020: які справи краще перенести на потім
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня
-
08:13Не сидіть на селері: експерти розкритикували дієту Кім Кардашян
- 09 жовтня
-
21:51Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання
-
19:13Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
-
16:55Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+