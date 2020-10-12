Психолог розповів, як поводиться чоловік після зради

Якщо ви підозрюєте свого чоловіка в зраді, але не маєте ніяких доказів його невірності, тоді варто поспостерігати за його поведінкою. Сімейний психолог Андрій Ніколаєв розповів, які ознаки мають вас насторожити.

Фахівець відзначив, що чоловіка можуть видати деякі зрушення в спілкуванні, дивні фрази і дії, а саме:

Він почав прибирати. Через почуття провини після зради чоловіки можуть почати виконувати домашні обов'язки.

Він став більш замкнутим і менш ніжним. Його можуть дратувати дрібниці, які раніше він навіть не помічав.

Він почав переглядати ваш телефон. Таке буває, якщо він проєктує на вас свою зраду і думає, що ви теж могли його зрадити.

Йому стало складніше вам довіряти. І вам може здатися, що справа у вас. А насправді він перестав включати вас у свої плани, щоб не "спалитися" і не заплутатися.

Секс став рідким і млявим. Це взагалі один з перших сигналів, але тільки в тому випадку, якщо ваш чоловік в порядку і сексуальні проблеми не пов'язані зі здоров'ям.

Він може перестати з вами спілкуватися на абстрактні теми і звести розмови тільки до побутових питань. Або навпаки почати забовтувати вас без зупинки, щоб постійно відволікати вашу увагу.

Якщо ж всього цього немає, то можливо ваш партнер просто перевантажений на роботі і його треба підтримати. Також дивна і нелогічна поведінка може сигналізувати про те, що у нього проблеми в емоційній сфері, які не пов'язані зі зрадою.

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