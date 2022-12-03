Чому яйця варто класти у склянку з водою перед приготуванням

Яйця є одним із найпопулярніших продуктів у холодильнику кожного, але далеко не всі зважають на те, скільки ж вони можуть зберігатись. Тому ловіть простий лайфхак, як перевірити яйця на свіжість.

Яєчня на сніданок, яйця у салат та для випічки, грінки з яйцем – існує величезна кількість рецептів, для яких потрібен цей продукт. Та небагато людей зауважують, скільки часу його можна зберігати та за яких умов, пише Sante+ Magazine.

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Тому експерти назвали простий та ефективний спосіб перевірити, чи свіжі яйця. Якщо на коробці не вказано термін або ж ви не запам'ятали його, то достатньо занурити яйце у склянку з водою кімнатної температури.

Якщо яйце тримається на дні, то його безпечно їсти. Якщо ж воно піднялось на поверхню, то про свіжість можна забути і краще з ним розпрощатись.

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Є ще кілька способів перевірки яєць, серед яких підозрілий запах розбитих продуктів, а також надто рідкий жовток, що змішується з білком. У таких випадках не варто продовжувати приготування і потрібно викинути зіпсований продукт.

При правильному зберіганні у холодильнику яйця залишаються свіжими до 30 днів. А за кімнатної температури їх варто з'їсти упродовж кількох днів.

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