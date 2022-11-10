Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим можна замінити яйця під час випікання страв. Читайте далі та дізнайтеся прості лайфхаки!

Євген Клопотенко рекомендує не відмовлятися від звичних страв через здорожчання яєць. Тому він пропонує кілька варіантів, як можна приготувати випічку без яєць.

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Яйця – натуральні емульгатори. Саме вони допомагають тісту стати тістом, бо сполучають та утримують усі складові разом. Також яйця вміють затримувати в продуктах повітря, створюючи для нього крихітні "кишеньки". Завдяки цьому тісто має змогу підійматися, ставати більш пухким під час випікання. Ще важливо те, що у складі яєць переважає вода, тож чим їх більше у рецепті, тим менше іншої рідини додається до випічки. На це треба зважати, шукаючи замінники", – пояснює кухар.

Чим замінити яйця у випічці:

Бананове пюре або авокадове пюре

Перетріть банан і додайте у страву таку кількість, яка відповідна розміру яйця. Через те, що банани солодкі, інколи варто зменшити кількість цукру. До того ж випічка матиме банановий присмак і стане більш щільною та вологою, ніж з яйцями. А ось авокадове пюре буде без присмаків, але це не про економію.

Насіння льону або насіння чіа

Перемелене насіння можна придбати у магазині або подрібнити у кавомолці. У рецепті одне яйце – це 1 столова ложка такої пудри, попередньо розчиненої у 3 столових ложках води. Добре розмішайте і дайте постояти. Консистенція має нагадувати сире яйце. У випічки буде приємний горіховий посмак, а текстура буде більш щільною.Також можна обрати насіння чіа.

Газована вода

Вода з бульбашками забезпечить насичення тіста повітрям, що додасть пухкості та легкості страві. Приблизно 60 грамів газованої води – замінник 1 яйця. Орієнтуйтесь на звичну густину страви, коли готуєте. Млинці завдяки такій воді отримають мереживну структуру, якщо робити їх тоненькими.

Рисове борошно або вівсянка

Працює як загущувач та гарно скріплює інгредієнти. Розчин з нього краще робити у теплій воді. Орієнтуйтеся на густину та об'єм яйця. Більше яєць – більше розчину. Подібним чином діє і вівсянка. Перемеліть її на кавомолці, додайте води, дайте набухнути й можна вливати у суміш для тіста.

Крохмаль

І кукурудзяний, і картопляний будуть доречні. Замість 1 яйця беріть 1 ст. ложку кукурудзяного крохмалю і 2 ст. ложки води. Якщо розчин загустий чи зарідкий, змініть пропорції. Перемішайте до однорідності, а тоді долучайте в суміш для тіста. Картопляного крохмалю, зазвичай, треба трішки більше. Орієнтуйтеся на розмір яйця.

Для блиску та кольору

Блиску поверхні пирогів надасть проста вода з цукром, також можна використовувати й підсолоджене молоко. Змастіть ще гарячі пиріжки чи пиріг і дайте підсохнути. А для жовтого відтінку випічки за бажанням використовуйте цедру цитрусових, куркуму чи морквяний сік.

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