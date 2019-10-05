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Чому яблука варто їсти щодня

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Яблука - фото 1
Яблука / nexplorer

Яблука містять велику кількість йоду, який зміцнює імунітет і допомагає організму зігріватися в холоди, а залізо у яблуках врятує від хронічної втоми.

Для зміцнення імунітету в сезон застуд, підтримки гарного настрою і стрункої фігури фахівці рекомендують щодня з'їдати хоча б 1-2 яблука на день.

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Багатьом ще з дитинства відомо, що печені яблука покращують роботу травної системи, але це далеко не єдина їхня перевага. Наприклад, зелені сорти стимулюють обмін речовин. Яблука корисні практично у всіх видах і зберігають в собі безліч цінних мікроелементів навіть після запікання. А для того, щоб швидше прокинутися і відчувати себе повним сил, випивайте зранку чашечку ароматного чаю, настояного на свіжих плодах антонівки.

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Фрукти

У кисло-солодких яблучках (переважно зелених сортів) величезна кількість такого мікроелемента, як залізо. Це прекрасна профілактика хронічної втоми і анемії. А завдяки великій кількості йоду в "зимових" сортах, яблука допомагають нам швидше зігріватися у холод.

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Джерело: nexplorer
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