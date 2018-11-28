Чому взимку потрібно обов'язково носити шапку

Прогулянки взимку без шапки можуть стати причиною негативних наслідків. Лікарі назвали кілька проблем зі здоров'ям, які чатують на тих, хто ігнорує теплі головні убори.

Носіть шапку, щоб не стати жертвою цих проблем!

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Отит. Поєднання холодного вітру та ходіння без шапки може мати сумний ефект – запалення середнього та зовнішнього вуха (отит). У вухах можуть виникати фурункули, що призводить до сильного болю та нагноєння.

Запалення лицевого та потиличного нерва. Ці неврити, здатні розвинутися через переохолодження, – справжні пекельні муки. Запалення нервів супроводжується пульсуючим болем, який не дозволяє ані спати, ані їсти. При цьому лікування може і не допомогти, або виявиться затяжним.

Взимку обов'язково потрібно носити шапку / Spa Week Daily

Гайморит. Якщо після ходіння без шапки ви підхопили отит, стережіться – інфекція може перейти і на інші органи голови. Можуть постраждати мигдалини, і тоді розвинеться ангіна. Якщо виникне запалення придаткових пазух носа, можуть з'явитися гайморит і фронтит.

Стенокардія. Переохолодження голови може привести до спазму судин внутрішніх органів і спровокувати приступ стенокардії або астми.

Облисіння. Переохолодження голови погано позначається на стані судин, що живлять цибулини волосся. Як результат, живлення волосяних фолікулів порушується, волосся стає більш тонким і ламким, починається випадіння.

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