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Ось чому не варто зловживати консервами

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Консерви - фото 1
Консерви / eatthis

Консервовані продукти часто роблять з надлишком натрію та інших консервантів для збільшення терміну придатності. Однак через це вони можуть викликати проблеми з серцем, підвищувати артеріальний тиск або затримувати воду, провокуючи набряки.

За словами американського дієтолога Аріель Кестенбаумом, також є побоювання, що консерви заражені BPA (бісфенолом А). Близько 10% консервованих продуктів все ще містять цю хімічну речовину. При його регулярному попаданні в організм може збільшуватися ризик захворювання на рак.

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Свіжі або консервовані продукти?

У більшості випадків немає реальної різниці в живильній цінності консервованих і свіжих фруктів і овочів. Однак має значення те, що додано для збереження або поліпшення їх смаку. Консервовані фрукти часто зберігаються в сиропах з великою кількістю цукру, в той час як надлишок натрію є основною проблемою консервованих овочів.

З огляду на це, важливо шукати варіанти зі зниженим вмістом натрію або без його додавання. Якщо це неможливо, потрібно пробувати ретельно промивати овочі перед вживанням.

Ось чому не варто зловживати консервами - фото 409553

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Джерело: eatthis
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