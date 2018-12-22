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Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо зі спокусливих світлин розкішної співачки Тіни Кароль. Не дивно, що виконавицю одразу ж засипали компліментами. А ми нагадаємо, що вона знову сяде в крісло проекту "Голос країни", щоб поборотися за перемогу. Дивіться, хто буде разом із нею обирати наосліп ;)
Уже традиційна рубрика: фотопорівняння від Олександра Педана. Цього разу він перевтілився у Надю Дорофєєву. Ох же ж цей Педан. До слова, Сам Сашко пожартував, що більше б радів, якби поруч із ним у ліжку лежала саме Надя, а не Вова Дантес. Гортайте серію:
Сергій Бабкін, як завжди, – у тренді! Цього тижня він виклав у мережу кумедне фото, на якому ви можете побачити як оригінально він прикрасив свою бороду. Крім того, співак привітав усіх прихильників і підписників з Днем Святого Миколая!
Гурт KAZKA розповів, що їм цьогоріч приніс Святий Миколай. У своєму Instagram вони поділилися новиною, що KAZKA номінована у чотирьох преміях YUNA: "Найкращий поп-гурт", "Найкращий відеокліп", "Найкраща пісня" та "Найкращий альбом". Пишаємося ними :)
Спокуслива та гаряча. Джіджі Хадід поділилася світлинами з нового рекламного кампейну. Гортайте серію та не забувайте залишати серденько!
Ведуча шоу "Орел і Решка" не перестає тішити своїх прихильників. Цього разу вона виклала смішне фото з яхти, на якому ви можете побачити не лише красуню, а й марліна, якого можна впевнено назвати мрією кожного рибалки. Крім того, Аліна Астровська розповіла про своє дитинство та те, що пристрасть до рибалки їй прищепив саме тато!
Коли вівсянка набридла! Ігор Ласточкін, переможець цьогорічних "Танців з зірками", показав, як виглядає чемпіонський сніданок.
Леся Нікітюк похизувалася перед своїми підписниками "Срібною кнопкою" YouTube. Так, на влог "королеви ламінату" підписані вже понад 100 тисяч користувачів мережі. Але то явно не понад 2 мільйони її фанатів у Instagram, тому пропонуємо підписуватися на її влог, щоб Леся була ще щасливішою ;)
Тут однозначно спекотно! Брітні Спірс виклала відеоролик, у якому зірка в купальнику показує, як проходять її тренування. Вона ще ого-го у свої 36 років!
Це фото неабияк підірвало мережу. Цього тижня українська модель Аліна Байкова виклала своє "голе" фото. Просто залишаємо його тут:
Завершуємо наш огляд потужним фото Олі Куриленко, яка показала, як підтримує своє тіло в відмінній фізичній формі. Справжня небезпека!
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