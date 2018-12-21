Продюсер: дивіться новий трейлер української комедії

Відома українська співачка Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram трейлером комедії Продюсер.

Українська стрічка Продюсер, вийде на екрани 14 лютого. Слава Камінська зіграла одну з головних ролей – злу бізнесвумен.

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У фільмі можна помітити таких артистів, як Олексій Дурнєв, Даша Астаф'єва, Мішель Андраде, Павло Зібров і безліч інших. "Слава Віталіївна власною персоною @producermovie з 14 лютого у всіх кінотеатрах країни", – поділилася радістю Камінська.

Фоловери не пройшли повз: "Шкода, що наш кінематограф так невміло наслідує американський", "Ваша українська дуже крута та незвична", "Вау. Круто, україномовний фільм", "Славка-бомба".

Продюсер – дивитись трейлер онлайн:

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