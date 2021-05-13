Чому витиратися рушником шкідливо для здоров'я: пояснення лікаря

Звичка витирати обличчя та тіло насухо може бути шкідливою. Принаймні у цьому переконана косметологиня Рекха Тейлор.

Витиратися рушником після миття – це автоматична дія, але від подібної звички краще позбутися як від шкідливої ​​для здоров'я. З такою думкою виступила лікар-косметолог Рекха Тейлор, пише Medikforum.

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"Прийняття душу очищає та зволожує шкіру, позбавляє тіло від небажаних бактерій, але якщо витиратися після нього насухо рушником, це може знищити корисний ефект процедури", – наголосила вона.

Максимум, що слід робити після миття – делікатно промокати шкіру, підкреслює експертка. За словами лікарки Тейлор, шкіру тіла слід залишати вологою – це значно корисніше для здоров'я. Зволожена шкіра ефективніше зберігає на своїй поверхні бар'єр з природних компонентів, включаючи корисні бактерії. А він служить імунним буфером для багатьох збудників хвороб.



Агресивно витирати шкіру рушником після душу не рекомендують / Фото Unsplash

Дотримуючись цього принципу, не потрібно митися надто гарячою водою – це шкідливо, оскільки пошкоджуються кератинові клітини, розташовані на епідермісі. Вища температура викликає швидке висихання шкіри та посилює її захворювання, включаючи екзему, свербіж і запалення, додала експертка.

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