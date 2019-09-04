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Серіал Кріпосна

Чому виникає постійне відчуття голоду

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Чому хочеться їсти постійно - фото 1
Чому хочеться їсти постійно

Науковці розповіли, чому може постійно хотітися їсти і чому з цим варто боротися. Це варто прочитати кожному, адже це впливає на здоров'я.

Дієтологи вирішили назвати найпоширеніші причини постійного відчуття голоду, а також пояснили, чому воно виникає і як з ним боротися, окрім їжі.

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Не важко здогадатися, що першою порадою експертів стало уважніше ставлення до раціону. Саме неправильний стиль харчування може викликати постійне бажання їсти. Тому варто контролювати кількість спожитих вуглеводів. Річ у тому, що брак складних та завелика порція простих вуглеводів не дають організму відчути ситість, а також викликають неприємні відчуття.

Чому весь час хочеться їсти - фото 352400
Чому весь час хочеться їсти

Також дієтологи порадили дослухатись до цієї поради і любителям солодощів, адже такі смаколики приносять лише зайві швидкі калорії, які ненадовго вгамовують голод. Також не варто забувати про розміри порції, адже бувають моменти, коли люди просто недоїдають. Тому фахівці рекомендують триразове харчування з можливими 1-2 перекусами. Краще їсти маленькими порціями, але частіше.

Не варто нехтувати і стресом та депресивним настроєм, адже вони також стають причиною "заїдання" проблем і постійного бажання пожувати ще щось.

Як втамувати постійне відчуття голоду - фото 352401
Як втамувати постійне відчуття голоду

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Джерело: newsyou.info
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