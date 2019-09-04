Чому виникає постійне відчуття голоду

Науковці розповіли, чому може постійно хотітися їсти і чому з цим варто боротися. Це варто прочитати кожному, адже це впливає на здоров'я.

Дієтологи вирішили назвати найпоширеніші причини постійного відчуття голоду, а також пояснили, чому воно виникає і як з ним боротися, окрім їжі.

І ще: В іспанських кафе змушують платити за порятунок від спеки

Не важко здогадатися, що першою порадою експертів стало уважніше ставлення до раціону. Саме неправильний стиль харчування може викликати постійне бажання їсти. Тому варто контролювати кількість спожитих вуглеводів. Річ у тому, що брак складних та завелика порція простих вуглеводів не дають організму відчути ситість, а також викликають неприємні відчуття.

Чому весь час хочеться їсти

Також дієтологи порадили дослухатись до цієї поради і любителям солодощів, адже такі смаколики приносять лише зайві швидкі калорії, які ненадовго вгамовують голод. Також не варто забувати про розміри порції, адже бувають моменти, коли люди просто недоїдають. Тому фахівці рекомендують триразове харчування з можливими 1-2 перекусами. Краще їсти маленькими порціями, але частіше.

Не варто нехтувати і стресом та депресивним настроєм, адже вони також стають причиною "заїдання" проблем і постійного бажання пожувати ще щось.

Як втамувати постійне відчуття голоду

Читайте також: Як правильно розморожувати продукти: прості поради