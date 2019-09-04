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Серіал Кріпосна

В іспанських кафе змушують платити за порятунок від спеки

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В Іспанії продають відвідувачам лід - фото 1
В Іспанії продають відвідувачам лід

В Іспанії спекотна погода затримується на довше, аніж в Україні, тому у деяких закладах вже знайшли спосіб заробити і на високій температурі повітря. Як це працює – читайте далі.

В Іспанії відвідувачам кафе та ресторанів у чек включають не чайові, а кубики льоду для напоїв, які було замовлено. І деякі уважні користувачі мережі діляться своїми рахунками у закладах, де вартість льоду коливається від 5 до 30 центів.

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Якщо ж відкинути сумні жарти про глобальне потепління та танення льодовиків, то можна помітити, що навіть на такій дрібниці власники і справді отримують доволі значний прибуток. Зважаючи на клімат в Іспанії, більшість людей обирає напої з льодом і за день таких склянок з порятунком від спеки назбирується вдосталь.

@yamejoderiamajo - фото 352372
@yamejoderiamajo

Тому у мережі з'явились навіть ті, хто стали на захист власників закладів, пояснивши, що за техніку для льоду та електрику теж треба платити. Звісно ж, було б простіше просто підняти вартість напоїв.

@soniachaconp - фото 352373
@soniachaconp

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Джерело: iod.media
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