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Чому важливо користуватись зволожувальним кремом

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Чому всім потрібно користуватись кремом - фото 1
Чому всім потрібно користуватись кремом

Американські науковці зробили несподіване відкриття щодо того, чому кожному дорослому варто уважно стежити за своєю шкірою та постійно її зволожувати. Хто сказав, що креми тільки для жінок?

Дослідники з Університету Каліфорнії провели важливе дослідження щодо найбільшого органу людини, а саме шкіри. Річ у тому, що недостатній рівень зволоження шкіри збільшує ризики появи запальних процесів.

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Річ у тому, що навіть дрібне запалення здатне вплинути на стан всього організму, якщо виникає в органі значних розмірів. А під час старіння шкіра починає втрачати вологу та змінюється рівень кислотності. Їй з часом стає все важче залишатись пружною, тому виникають мікротріщини. Це, у свою чергу, привзодить, до збільшення рівня циркулюючих цитокінів в організмі. Якщо у юному віці таке допомагає пришвидшувати регенерацію, то у літньому лише збільшує шанси появи запалень.

Чому всім потрібно користуватись кремом - фото 317596
Чому всім потрібно користуватись кремом

Це підтвердив експеримент за участю 33 осіб віком 58-95 років, у яких було виміряно рівень цитокінів. Кожен з учасників упродовж місяця повинен щодня використовувати зволожувальний крем для всього тіла. Результати показали, що вплив на шкіру допоміг втримати рівень цитокінів на показниках, які поширені у 30-річних людей. Таким чином, регулярний догляд за шкірою здатен зменшити ймовірність багатьох запальних процесів в організмі.

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Джерело: newsyou
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