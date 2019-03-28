З якими продуктами не можна поєднувати бобові

Щоб не було проблем із шлунком, важливо знати, коли, скільки і з чим варто вживати бобові.

Одна порція бобів містить всього 11 калорій, 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка, 1 г жирів. Крім того, вони – джерело вітамінів групи В, заліза, міді, магнію, цинку і фосфору.

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Але бобові (квасоля, нут, соя, сочевиця, горох) містять фітати – речовини, що заважають засвоєнню мінеральних елементів, зокрема заліза, цинку, кальцію, магнію, фосфору і погіршують переварювання білка. І що важливо, не тільки власного. Тому білок бобових засвоюється на 65-70% в порівнянні з білком тваринного походження (м'ясо, яйця).

Всі сушені бобові треба готувати, попередньо замочивши їх на 18 годин у воді, яку треба підкислити соком лимона, поставити в тепле місце. Воду, яка була використана для замочування, вранці потрібно вилити. Це зменшує вміст фітинової кислоти на 50%. Під час такого способу приготування бобові менше викликають здуття шлунку.

Якщо у вас є проблеми з травленням, вживайте бобові правильно приготованими і в невеликій кількості.

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