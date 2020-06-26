Чому варто дивитися в очі своєму діловому партнерові

Наше тіло частенько говорить значно більше, ніж ми самі. Це вкотре доводять психологи з Нідерландів, а також нейробіологи з Німеччини, які під час спільних досліджень запропонували добровольцям відповісти на безліч запитань, які мають на увазі тільки позитивну або негативну відповідь.

Під час спостереження фіксувалася динаміка зміни розміру зіниць. З'ясувалося, що коли учасник експерименту відповідає "так", зіниця розширюється, а в разі заперечення зіниця звужується.

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У дещо ускладненій задачі потрібно відповідати навпаки, тобто погоджуватися якщо є бажання заперечити, або відповідати "ні", коли насправді випробуваний згоден з твердженням. У цьому випадку при помилковій відповіді "так" зіниці також розширювалися, притому значно більше, ніж при щирій відповіді. Дослідники прийшли до висновку, що розмір зіниці під час прийняття рішень безпосередньо пов'язаний з психічним станом людини і роботою його мозку.

Психологи рекомендують звертати увагу на зіниці співрозмовника

Дослідження тих же зв'язків проводили вчені з Массачусетського технологічного інституту. Їм потрібно було довести або спростувати дані неврологів про те, що людині потрібно всього 100 мілісекунд (тисячних часток секунди) на те, щоб розглянути й ідентифікувати зображення. Добровольцям показували фотографії, при цьому на кожен знімок випробуваний дивився протягом усього 13-80 тисячних часток секунди. За результатами з'ясувалося, людині цілком достатньо 13 мілісекунд на те, щоб ідентифікувати той чи інший образ.

Мозок намагається допомогти самому собі швидше і точніше обробляти зображення, передаючи сигнал очам, а роль зору полягає не тільки в передачі даних до мозку, а й в тому, щоб сприяти якнайшвидшій обробці цієї інформації.

Ці відкриття згодом можуть мати широке застосування, і, в першу чергу, у сфері безпеки – наприклад, при поліцейських допитах або при перевірках підозрілих осіб в аеропортах. Також можете перевіряти своїх ділових партнерів під час важливих перемовин.

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