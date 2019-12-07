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Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок

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Ці поради допоможуть отримати ідеальний прес - фото 1
Ці поради допоможуть отримати ідеальний прес

Усім хочеться мати ідеальний сталевий прес, але не всім вдається досягнути бажаного результату. Щодня ви знущаєтесь зі свого тіла, але омріяних кубиків так і нема? Є ймовірність, що ви щось робите не правильно. Розповідаємо вам про найпоширеніші помилки!

Не допустіть цих помилок, аби отримати ідеальний прес, про який ви завжди мріяли!

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Помилки №1: треба качати прес, як вчили на фізкультурі

Якщо ви робите це так, як робили на фізкультурі років 10 назад, то не чекайте ідеальних кубиків преса. Найчастіше в такому випадку ви напружуєте зовсім не м'язи живота, а шию і м'язи кульшового суглоба. В ідеалі прес качається так: потрібно лягти на спину на підлогу, зігнути ноги в колінах і піднімати над підлогою плечі і лопатки, не відриваючи попереку, але наближаючи ребра до пупка.

Забудьте про те, як ви качали прес у школі - фото 372716
Забудьте про те, як ви качали прес у школі

Помилка №2: їсти все підряд

Ви ж розумієте, що заради преса доведеться не тільки правильно його качати, а й правильно харчуватися? Не можна думати, що через фізичну активність можна збільшувати калорійність, адже все "зайве" спалиться на тренуванні. Ні, навпаки, ви можете перестаратися і навпаки заплисти жиром на животі. Хочете ідеальний прес – стежте за харчуванням.

Помилка №3: ​​качати тільки прес

Хочете ідеальний прес, значить, і качаєте тільки прес. Вправи тільки на м'язи живота не завжди ефективні. У плані тренувань повинні бути вправи на всі групи м'язів, у тому числі на м'язи кора. Тобто пробіжки, віджимання, жими, присідання. Вони залучають багато м'язів, а також м'язи живота. Головне в питанні комплексний підхід. І не забувайте про розминку і зарядку.

Вам потрібно качати не лише прес - фото 372717
Вам потрібно качати не лише прес

Помилка №4: робити одне і те ж

Кожне тренування ви виконуєте певні вправи, причому не збільшуєте навантаження. Не потрібно думати, що в такому випадку ви отримаєте ідеальний прес. Урізноманітніть навантаження, вивчіть нові техніки – і побачите результат вже через кілька тижнів.

Помилка №5: не змінювати спосіб життя

Для того, щоб отримати прес своєї мрії, потрібно думати про тіло не тільки на тренуванні, але й у інший час. Стежити за диханням, поставою протягом дня вкрай важливо. У тому числі потрібно змінити спосіб життя у цілому. Стати більш рухливим, не сидіти цілими днями за комп'ютером, намагатися робити розтяжку. І, зрозуміло, не треба зупинятися на половині шляху.

Перегляньте свій спосіб життя - фото 372718
Перегляньте свій спосіб життя

Тепер ви знаєте, що потрібно робити, аби ваш прес наближався до ідеального. Головне – не здаватися, збільшувати навантаження, а також слідкувати за своїм стилем життя!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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