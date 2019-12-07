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Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
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Усім хочеться мати ідеальний сталевий прес, але не всім вдається досягнути бажаного результату. Щодня ви знущаєтесь зі свого тіла, але омріяних кубиків так і нема? Є ймовірність, що ви щось робите не правильно. Розповідаємо вам про найпоширеніші помилки!
Не допустіть цих помилок, аби отримати ідеальний прес, про який ви завжди мріяли!
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Помилки №1: треба качати прес, як вчили на фізкультурі
Якщо ви робите це так, як робили на фізкультурі років 10 назад, то не чекайте ідеальних кубиків преса. Найчастіше в такому випадку ви напружуєте зовсім не м'язи живота, а шию і м'язи кульшового суглоба. В ідеалі прес качається так: потрібно лягти на спину на підлогу, зігнути ноги в колінах і піднімати над підлогою плечі і лопатки, не відриваючи попереку, але наближаючи ребра до пупка.
Помилка №2: їсти все підряд
Ви ж розумієте, що заради преса доведеться не тільки правильно його качати, а й правильно харчуватися? Не можна думати, що через фізичну активність можна збільшувати калорійність, адже все "зайве" спалиться на тренуванні. Ні, навпаки, ви можете перестаратися і навпаки заплисти жиром на животі. Хочете ідеальний прес – стежте за харчуванням.
Помилка №3: качати тільки прес
Хочете ідеальний прес, значить, і качаєте тільки прес. Вправи тільки на м'язи живота не завжди ефективні. У плані тренувань повинні бути вправи на всі групи м'язів, у тому числі на м'язи кора. Тобто пробіжки, віджимання, жими, присідання. Вони залучають багато м'язів, а також м'язи живота. Головне в питанні комплексний підхід. І не забувайте про розминку і зарядку.
Помилка №4: робити одне і те ж
Кожне тренування ви виконуєте певні вправи, причому не збільшуєте навантаження. Не потрібно думати, що в такому випадку ви отримаєте ідеальний прес. Урізноманітніть навантаження, вивчіть нові техніки – і побачите результат вже через кілька тижнів.
Помилка №5: не змінювати спосіб життя
Для того, щоб отримати прес своєї мрії, потрібно думати про тіло не тільки на тренуванні, але й у інший час. Стежити за диханням, поставою протягом дня вкрай важливо. У тому числі потрібно змінити спосіб життя у цілому. Стати більш рухливим, не сидіти цілими днями за комп'ютером, намагатися робити розтяжку. І, зрозуміло, не треба зупинятися на половині шляху.
Тепер ви знаєте, що потрібно робити, аби ваш прес наближався до ідеального. Головне – не здаватися, збільшувати навантаження, а також слідкувати за своїм стилем життя!
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