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Чому тренування не допомагають схуднути: відповідь експертів

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Чому спортзал не допомагає схуднути - фото 1
Чому спортзал не допомагає схуднути

Навіть регулярні походи до тренажерного залу можуть не вплинути на вагу, і причина цьому доволі проста. Науковці вирішили дослідити питання фізичних навантажень та схуднення, щоб люди не повторювали поширених помилок.

Учені з Університету Лафборо пояснили, чому деякі люди навіть з регулярними тренуваннями у залі не можуть позбутись зайвих кілограмів. Британські науковці наголосили, що будь-які фізичні навантаження є чудовим способом покращити здоров'я та фігуру, але є певні правила.

І ще: Чому не можна займатися спортом, якщо ви не виспались

Річ у тому, що чимало людей після активних занять у спортзалі вирішують, що заслужили на винагороду у вигляді смаколиків. Вони можуть навіть не вживати шкідливу їжу, а просто перегинати з кількістю корисних продуктів. Тому надто калорійна трапеза позбавляє ефекту від тренувань.

Чому спортзал не допомагає схуднути - фото 372303
Чому спортзал не допомагає схуднути

"Часто трапляється, що люди помічають перший ефект від походу до залу, і тому вважають, що можуть почати вживати калорійнішу їжу в більших об'ємах. Чимало, при цьому, ще й називають збільшення порції чимось у стилі винагороди за тренування. Ні, це так не працює. Якщо ви так робитимете, то жодні тренування не допоможуть вам скинути зайву вагу", – наголошують фахівці.

Секрет схуднення доволі прости: поєднувати тренування з режимом харчування, хорошим сном та боротьбою зі стресом.

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Джерело: newsyou.info
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