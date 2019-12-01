Чому не можна займатися спортом, якщо ви не виспались

Не займайтесь спортом, якщо ви не виспались

За словами клінічного психолога та фахівця зі сну зі США Міхаеля Бреуса, для вашого здоров'я можуть бути серйозні наслідки, якщо ви тренуєтеся, не висипаючись. Позбавлення сну або погана якість сну можуть негативно вплинути на тренування. Ось ці 5 негативних факторів.

1. Проблеми з енергією. Фізична активність вимагає палива для енергії, яку ваше тіло зберігає у вигляді глікогену. Дефіцит сну знижує рівень вашої енергії та зменшує накопичення глікогену. Без "палива" ви швидше втомитеся під час тренувань.

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2. У вас будуть погані навички прийняття рішень. Дефіцит сну може вплинути на ваші судження та навички вирішення проблем. Коли ви позбавлені сну, ви можете неадекватно оцінювати ризики.

3. У вас буде порушення візуального контролю. Підняття тягарів або біг на біговій доріжці вимагає візуального контролю, але якщо ви не можете зосередитися на тренуванні, зростає ризик травми.

За словами Бреуса, дослідження, які вимірювали показники під час прогностичного візуального контролю, показали, що позбавлення сну послаблює увагу.

Дефіцит сну негативно впливає на вашу форму

4. Проблеми з координацією. Позбавлення сну може істотно вплинути на координацію всього тіла. Якщо ви не висипаєтеся, ваша координація помітно погіршиться. Це останнє, що вам потрібно при роботі з тренажерами.

5. Ваше відновлення після тренування буде неповним. Відновлення після тренування має вирішальне значення, і якщо ви позбавлені сну, цей процес може бути неповноцінним.

Бережіть себе та пам'ятайте, що сон надзвичайно корисний для вашого здоров'я та самопочуття!

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