На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому не можна займатися спортом, якщо ви не виспались
-
- 7
За словами клінічного психолога та фахівця зі сну зі США Міхаеля Бреуса, для вашого здоров'я можуть бути серйозні наслідки, якщо ви тренуєтеся, не висипаючись. Позбавлення сну або погана якість сну можуть негативно вплинути на тренування. Ось ці 5 негативних факторів.
1. Проблеми з енергією. Фізична активність вимагає палива для енергії, яку ваше тіло зберігає у вигляді глікогену. Дефіцит сну знижує рівень вашої енергії та зменшує накопичення глікогену. Без "палива" ви швидше втомитеся під час тренувань.
І ще: Розминку перед бігом робити не потрібно, і ось чому
2. У вас будуть погані навички прийняття рішень. Дефіцит сну може вплинути на ваші судження та навички вирішення проблем. Коли ви позбавлені сну, ви можете неадекватно оцінювати ризики.
3. У вас буде порушення візуального контролю. Підняття тягарів або біг на біговій доріжці вимагає візуального контролю, але якщо ви не можете зосередитися на тренуванні, зростає ризик травми.
За словами Бреуса, дослідження, які вимірювали показники під час прогностичного візуального контролю, показали, що позбавлення сну послаблює увагу.
4. Проблеми з координацією. Позбавлення сну може істотно вплинути на координацію всього тіла. Якщо ви не висипаєтеся, ваша координація помітно погіршиться. Це останнє, що вам потрібно при роботі з тренажерами.
5. Ваше відновлення після тренування буде неповним. Відновлення після тренування має вирішальне значення, і якщо ви позбавлені сну, цей процес може бути неповноцінним.
Бережіть себе та пам'ятайте, що сон надзвичайно корисний для вашого здоров'я та самопочуття!
Читайте також: Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
-
15:51Рятувальники попередили про погіршення погоди
-
15:32Чому не можна займатися спортом, якщо ви не виспались
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
14:54У США з'явився готель у формі гітари: ефектні фото
-
14:31TARABAROVA – Падає сніг: співачка вперше показала сина у новому кліпі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:13Чому для чоловіків надзвичайно корисна м'ята
-
13:44Як виглядатиме оновлений Jaguar F-Type
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
12:42Samsung розчарувала власників смартфонів Galaxy S8, S8+ та Note 8
-
12:13Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS
-
11:43Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі
-
11:17Xiaomi випустила крутий гаджет для автомобілів
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Стало відомо, коли нарешті випустять гіперкар Mercedes-AMG One
-
09:53Інженери представили футуристичний концепт "літаючого" поїзда
-
09:23Х-фактор 10 – хто покинув шоу у першому прямому ефірі
-
08:58Наталя Могилевська вразила фанів ефектним образом
-
08:28Українцям розповіли, коли введуть віртуальні водійські права
-
08:16Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер
- 30 листопада
-
21:54Чорна п'ятниця в Канаді здивувала мережу: відео
-
21:28Особливості реального життя з котами в епічних фото
-
21:001 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Життя цих знаків Зодіаку суттєво покращиться до кінця року
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії
-
08:16Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер
- 30 листопада
-
20:50Життя цих знаків Зодіаку суттєво покращиться до кінця року
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
14:31Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
-
12:00Як купити квитки на матчі Євро 2020: інструкція для українських фанів
-
10:00Швидкість на максимум! 5 книг про безмежні можливості кожного з нас
-
08:33DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року
- 29 листопада
-
22:236 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)