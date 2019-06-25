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Чому томатний сік обов'язково пити всім

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Чому потрібно пити томатний сік - фото 1
Чому потрібно пити томатний сік

Томатний сік не вважається одним із найпопулярніших, однак є дуже важливим для здоров'я. Чому сік з томатів потрібно ввести до свого раціону харчування - читайте далі.

Японські науковці дійшли до висновку, що регулярне вживання томатного соку допомагає відчутно знизити рівень поганого холестерину в крові.

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Це підтвердив експеримент за участю майже 500 добровольців різної статі та віку. Упродовж місяця всі вони пили несолоний сік, а також вели щоденник, де записували, скільки ж напою спожили і як почуваються.

Після цього медики проаналізували щоденних всіх учасників та перевірили їх стан здоров'я. Варто зазначити, що у 94% піддослідних, які мали діагноз гіпертонія або предгіпертонія, відчутно покращили показники холестерину. Медики пояснюють, що помідори багаті на речовини, які є потужними антиоксидантами. Тому не варто ігнорувати томатний сік, особливо, якщо у вас проблеми із вагою.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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