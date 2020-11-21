Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду

Солодкі газовані напої надзвичайно шкідливі для вашого здоров'я. Тож лікарі наполегливо переконують людей переходити на звичайну воду. Експерт з харчування Петра Брахт розповіла, як це зробити та що буде з організмом, якщо солодкі напої замінити звичайною водою.

Домашній офіс, мало контактів, жодних поїздок – через пандемію коронавірусу багато людей проводять більше часу вдома. Холодильник і диван швидко перетворилися на фатальне поєднання.

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Щоб споживання калорій не вибухнуло, починати слід з напоїв. Особливо, коли мовиться про безалкогольні напої – справжні пастки для цукру. Як пояснює експерт з харчування Петра Брахт, авторка книги Klartext Nutrition, просто покладатися на воду як основний напій – це величезний позитивний вплив на організм.

Експерт: "Крім коронавірусу у нас ще одна пандемія – ожиріння".

Заміна усіх напоїв на воду принесла б багато, – пояснює Брахт. "Безалкогольні напої – це в основному висококалорійні напої. Крім коронавірусу, у нас є ще одна пандемія – ожиріння. Організм не розпізнає солодкі напої як їжу, хоча в безалкогольному напої може бути до 300 калорій. Це не призводить до відчуття ситості – навпаки".

З водою все має інший вигляд. Коли ви п'єте чисту воду, ви часто відчуваєте ситість.

Ось як працює перемикач: замість солодких напоїв покладайтеся на фрукти

"Вам потрібно вирішити, – говорить експерт. – Зміни у наших звичках харчування заважають нам позбутися від них. Ви можете тільки замінити старі звички новими. Ви повинні брати на себе відповідальність і проявляти наполегливість. Якщо вам не вистачає солодощів, вам слід замість цього їсти фрукти. У фруктах багато води й вітамінів, вони містять фітохімічні речовини та натуральну солодкість".

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