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Ці популярні продукти можуть викликати головний біль
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Дуже сильний головний біль, властивий мігрені, може викликати споживання звичних для мільйонів людей продуктів. Розповідаємо, від чого вам слід відмовитися, аби не почуватися кепсько!
Про здатність звичних продуктів викликати дуже сильний головний біль і справжні напади мігрені, супроводжувані характерними важкими симптомами, розповів американський невролог Томас Берк (Медична школа Гроссмана при Нью-Йоркському університеті).
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"У кожної людини зі схильністю до мігрені є різні тригери, деякі з яких можуть бути пов'язані з їжею або напоями", – повідомив учений в публікації видання Insider.
Невролог перерахував категорії небезпечних у цьому плані звичних продуктів.
Кава. Її пиття може спровокувати сильний головний біль через специфічний вплив кофеїну на судини. З цієї ж причини голова може розболітися після шоколаду.
Алкоголь. Найчастіше провокатором головного болю виявляється червоне вино. Чому – достеменно невідомо.
Продукти готового виробництва. У заморожених продуктах, готових супах, кетчупу й інших соусах міститься глутамат натрію. Цей компонент, що додається для поліпшення смаку, теж може викликати дуже сильний головний біль.
Ковбасні вироби. Головний біль, що виник після звичного бутерброда з ковбасою, не повинен дивувати, каже невролог.
"Харчові консерванти, які є одними з поширених провокуючих чинників мігрені, використовують для збереження смаку і кольору ковбасних виробів", – попередив фахівець.
Виключіть зі свого раціону ці продукти, якщо не хочете, щоб у вас раптово виникав головний біль.
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