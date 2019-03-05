Чому світ здається кращим з віком: відповідь учених

Чому з віком світ здається щасливішим

Дорослі люди починають вважати світ значно кращим, аніж він був раніше. Причину такого сприйняття пояснили науковці з Гарварду.

Американські учені з Гарвардської Школи медичних досліджень провели масштабне дослідження, щоб пояснити, чому з роками люди починають бачити світ щасливішим та позитивнішим.

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Майже 10 тисяч добровольців пройшли онлайн-тест на виявлення емоцій. Виявилось, що діти не могли повністю розпізнавати всі відтінки емоцій, а найгостріше все сприймали люди до 30 років. Річ у тому, що після 30 здатність чітко розмежовувати різні емоції починає слабшати.

На думку експертів, саме тому люди легше сприймають негатив і світ може здаватися кращим. З віком люди менше реагують на негатив та гнів, створюючи інше бачення свого оточення.

Чому з віком світ здається щасливішим

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