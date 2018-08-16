Чому соя – найкорисніший продукт для жіночого здоров'я

Соя в раціоні жінок здатна зміцнити кістки, заявляють американські дослідники.

Вчені довели користь сої для жінок за допомогою експерименту на щурах. Піддослідними тваринами були гризуни зі слабкими кістками. Саме таку ознаку можна спостерігати у жінок в період менопаузи – помітне зниження рухової фізичної активності та зменшення міцності кісток.

І ще: Учені розповіли про довічні наслідки кави

Науковий проект очолювала професор Памела Хінтон, описуючи роботу дослідників в статті, вона зазначила: включення в раціон сої дозволить жінкам будь-якого віку, необов'язково в менопаузі, зміцнити кістки і прискорити обмін речовин. Вчені рекомендують вживати і продукти з сої: тофу і соєве молоко. Вони також багаті соєвим білком, який позитивно впливає на організм.

Робота американських вчених цілком може поставити крапку в давніх суперечках про шкоду або користь сої для організму. Варто відзначити, що в Україні багато хто остерігається вживати соєві продукти, оскільки вважають сою ГМО-продуктом.

Читайте також: ТОП-10 найкращих національних страв світу