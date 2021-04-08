Чому руді люди по-іншому відчувають біль: пояснення науковців

Міжнародна команда вчених з Німеччини, Японії та США з'ясувала, чому тварини з рудим хутром відчувають біль по-іншому. Дослідники впевнені, що у рудих людей відбувається все те ж саме.

Відомо, що у тварин з рудим хутром і людей з рудим волоссям підвищений больовий поріг, пише Science Advances. Це пов'язують з видозміненим рецептором меланокортином 1 (MC1R), який і відповідає за колір хутра і волосся.

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Зміни у MC1R провокують низький рівень проопіомеланокортину – це елемент, який розщеплюється на різні гормони. У тому числі на ті, що чутливі до болю і ті, що його блокують.



Люди з рудим волоссям мають підвищений больовий поріг / Фото Unsplash

Повинен зберігатися баланс між гнітючими та підсилюючими біль рецепторами. Але виявилося, що організм рудоволосих виробляє додаткові речовини, які змінюють передачу сигналів у рецептори блокування болю. Завдяки цьому й збільшується больовий поріг.

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